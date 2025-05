Fluminense busca virada no fim e vence Grêmio pelo Brasileirão Sub-20

Em jogo definido nos acréscimos do segundo tempo, o Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira (22), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. No Estádio Marcelo Vieira, em Xerém (RJ), o Imortal abriu o placar com Jardiel. Já nos últimos minutos da partida, Wallace Davi e Arthur Henrique marcaram os gols da vitória do Tricolor Carioca.

Com o triunfo, o Fluminense respirou na tabela e chegou aos 14 pontos, na 10ª posição. O Grêmio, com oito, é o lanterna.

Como foi Fluminense x Grêmio pelo Brasileirão Sub-20

O confronto começou equilibrado em Xerém, com ambas as equipes propondo o jogo. O Fluminense foi quem mais ia levando perigo ao gol adversário, principalmente pelo lado esquerdo com Wesley Natã. Entretanto, foi o Grêmio que saiu na frente. Aos 22 minutos, Wallace Davi tocou com a mão na bola em chute de Jardiel. Pênalti para o Imortal. O camisa 9 foi para a cobrança e não desperdiçou.

Com a vantagem no marcador, a equipe gaúcha controlou a partida, impedindo o ímpeto do time carioca e, assim, administrando o resultado.

Segundo tempo

O Fluminense voltou do intervalo pressionando o adversário. O jogo, no entanto, foi definido nos acréscimos. Aos 47 minutos, em jogada de escanteio, Wallace Davi deixou tudo igual. Cinco minutos depois, Arthur Henrique, camisa 9 do Tricolor das Laranjeiras, marcou o gol da virada, em uma bobeada de Ygor, goleiro do Grêmio.

O que vem por aí para Fluminense e Grêmio

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Bahia, no CT Evaristo de Macedo, no dia 28 de maio. No mesmo dia, o Grêmio recebe o Atlético-GO no estádio Hélio Dourado.