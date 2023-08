Pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, o Grêmio foi ao Beira-Rio e eliminou o Internacional, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Rubens, que entrou no segundo tempo, abriu o placar para o Tricolor enquanto Lucca marcou o tento que levou para a marca da cal.



O clássico contra o arquirrival ocorreu entre os jogos de ida e volta da final do Campeonato Gaúcho Sub-20. Na partida de ida, no Alfredo Jaconi, o Grêmio venceu o Juventude por 5 a 2 e está muito próximo de levantar a taça do estadual da categoria pela primeira vez desde 2014.



- Nosso time treinou forte na semana, sabíamos que se fizéssemos o que treinamos, íamos sair com o resultado positivo. Vitória em clássico sempre é importante, ainda mais em partida decisiva e elevou ainda mais a confiança da equipe pro jogo de volta da final - disse o autor do gol gremista.



Na partida contra o Juventude, Rubens também balançou as redes, melhorando ainda mais seus números. São 12 gols e cinco assistências para o ponta em 27 jogos na temporada pelo sub-20, sendo quatro tentos nas últimas cinco partidas.



- Estou vivendo uma grande fase, podendo ajudar meus companheiros com grandes jogos e gols importantes. Mas, o mais importante, sempre, será conseguir a vitória - finalizou.



O segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Gaúcho Sub-20 será no próximo domingo (20), às 11h (de Brasília), no CT Hélio Dourado. O Grêmio pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, levantará a taça.