Rodrigo Caio comemora ponto conquistado contra o Cruzeiro

Rodrigo Caio concedeu entrevista na beira do gramado do Mineirão, após o empate do Grêmio com o Cruzeiro por 1 a 1, pela 35ª rodada do Brasileirão. O zagueiro comentou sobre o jogo e projetou a equipe Tricolor na competição nacional.

Aspas do Rodrigo Caio

- Primeiro, a gente sabia da dificuldade do jogo, sabemos que o Cruzeiro pela perda da Sul-Americana ia com sangue nos olhos e nós com a nossa responsabilidade de somar pontos. Lógico que a gente gostaria muita da vitória, a gente jogou para isso, tivemos algumas oportunidades - disse.

Infelizmente, a gente teve uma oportunidade de fazer o segundo gol, quando estava um a zero, mas o futebol não é assim. Logo em seguida tomamos o gol, mas depois conseguimos nos defender bem, e esse foi um ponto valioso, que nos deu um saltinho na tabela e agora que a gente possa seguir forte na competição - finalizou.

No domingo (1), o Grêmio recebe o São Paulo, às 16h (de Brasília), em confronto entre clubes que brigam em partes opostas na tabela. O Imortal briga por uma vaga na Sul-Americana, enquanto o Soberano persegue o G-4.

Renato Gaúcho durante o confronto entre Cuzeiro e Grêmio (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

