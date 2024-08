Vice do Grêmio fala sobre permanência de Renato Gaúcho: ‘A gente confia no trabalho dele‘

Renato Gaúcho durante partida do Grêmio (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 16:23 • Porto Alegre (RS)

A manhã desta terça-feira (27) foi marcada por entrevista do vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum. Essa foi a primeira vez que um dirigente gremista falou após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. Um dos assuntos mais polêmicos dos últimos tempos foi comentado: Renato Portaluppi.

O técnico foi muito cobrado pela torcida, principalmente pela eliminação na Libertadores. Além disso, a postura de Renato nas entrevistas coletivas também não tem agradado os gremistas. A questão da renovação de contrato, segundo Brum, não foi debatida ainda, mas deve acontecer no final do ano.

-​​ O Renato é um grande treinador e a gente não está discutindo o ano que vem com nenhum jogador e nem com o Renato. Inclusive, se vocês lembram na temporada passada, também só discutimos a permanência dele, o Renato até prefere assim, no final da temporada. A gente confia no trabalho dele, a gente gosta, gosta muito do Renato como pessoa, como treinador, mas ele está no mesmo formato de todas as outras questões que foram trazidas. - disse o dirigente.

Com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, restou para o Grêmio apenas a disputa no Campeonato Brasileiro. Com a semana cheia para trabalhar, o Tricolor volta a campo no domingo (1º), quando encara o Atlético-MG, pela 25ª rodada da competição. A partida marca o retorno para a Arena.