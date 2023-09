Fortaleza e Grêmio empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado (30), no Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo com oportunidades para os dois lados, Thiago Galhardo converteu cobrança de pênalti para os donos da casa aos 42 minutos do primeiro tempo, mas Luis Suárez deixou tudo igual no placar aos 34' da etapa final.