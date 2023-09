Com o empate, o Leão do Pici permaneceu na 8ª posição, com 39 pontos. Já o Imortal subiu para a vice-liderança do Brasileirão com 44 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que joga neste domingo (1). Na próxima rodada, no domingo (8), o Fortaleza recebe o América-MG, às 18h30, mas antes disso, enfrenta o Corinthians na terça (3), também em casa, pela partida de volta da semifinal da Sul-Americana. Já o Grêmio disputa o clássico com o Internacional também no domingo (8), às 16h, no Beira-Rio.