– O objetivo era a vitória, sabíamos que seria difícil, Bahia briga contra o rebaixamento, mas tem boa equipe. Era um jogo bastante estudado, demos espaço, preencheram o meio, ganharam a maioria das jogadas. No intervalo mexi, coloquei velocidade, conseguimos uma bela jogada do Lucas e belíssimo gol do Suárez – disse Portaluppi.