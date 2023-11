O primeiro tempo começou truncado e com poucas oportunidades. Uma das melhores chances do Bahia pertenceu a Cauly, que arriscou uma finalização desajeitada e parou no travessão. O Grêmio seguiu em um ritmo parecido. Uma das únicas oportunidades desta primeira etapa ficou na conta de Reinaldo, que contou com a defesa de Marcos Felipe.