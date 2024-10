Renato Gaúcho é ausência em reapresentação do Grêmio

Renato retornará aos treinamentos na atividade de terça-feira (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 16:33 • Porto Alegre (RS)

Após quatro dias de folga, a delegação do Grêmio se reapresentou na tarde desta segunda-feira (14). No CT Presidente Luiz Carvalho, o início da preparação para o Gre-Nal contou com uma ausência: o técnico Renato Gaúcho.

Aquecimento iniciado com circuito físico! 🇪🇪💪🏾 pic.twitter.com/uhYdip4kHB — Grêmio FBPA (@Gremio) October 14, 2024

A ausência do comandante já era esperada e havia sido combinada com a direção gremista. Como o primeiro treino é focado na parte física, houve o entendimento que a presença de Renato não era necessária. Com isso, ele retorna ao CT na terça-feira (15).

O Grêmio terá cinco sessões de treinamento até o Gre-Nal, marcado para sábado. A grande dúvida paira sobre o sistema defensivo, visto que ainda não há certeza se Kannemann e Rodrigo Ely terão condições de jogo. O argentino se recupera de um desgaste, enquanto o Ely não teve lesão constatada, mas antes do confronto com o Atlético-MG, sofreu uma lesão muscular.

A outra dúvida é na lateral-esquerda e a influência na ponta. Renato deverá optar entre Mayk, reserva imediato, ou Fábio, improvisado. Dependendo da escolha, o ataque também poderá ser modificado. Por outro lado, conta com o retorno de João Pedro na lateral oposta.

Trabalho embaixo das traves! 🧤🇪🇪 pic.twitter.com/h6DKTVshSx — Grêmio FBPA (@Gremio) October 14, 2024

Grêmio e Internacional se enfrentam na tarde de sábado, a partir das 16h, no Beira-Rio. O clássico é o último do ano e o Tricolor busca os três pontos não somente para subir na tabela do Campeonato Brasileiro, mas para evitar que o adversário vença todos os Gre-Nais da temporada.