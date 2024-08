Copiar Link

Publicada em 20/08/2024

O Grêmio deu adeus à Libertadores na noite desta terça-feira (20), após perder para o Fluminense, nos pênaltis. Em entrevista após a partida, Renato Portaluppi abordou um dos assuntos mais polêmicos da noite: a escalação.

Para o técnico, as trocas promovidas no time em relação ao jogo de ida não influenciaram no resultado da noite. Renato colocou três zagueiros e sacou Cristaldo do time. O meio de campo ficou por conta de Dodi e Villasanti, volantes.

— Não acredito que perdemos o meio de campo pela escalação, até porque tomamos um gol de bola parada e outro de contra-ataque. Pecamos pelos nossos erros nos 45 minutos. Entregamos a vantagem. (…) Nós que não nos encontramos dentro de campo — disse Renato.

Essa é a segunda eliminação do Grêmio em agosto. No início do mês, o Tricolor caiu, também nos pênaltis, para o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Agora, com apenas uma competição no ano, o time de Renato Portaluppi foca no Brasileirão para melhorar a campanha e conseguir vaga em alguma competição continental através do torneio.