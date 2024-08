Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 21:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O Grêmio foi eliminado da Libertadores, na noite desta terça-feira (20), ao perder para o Fluminense nos pênaltis. Há menos de um mês, o cenário foi parecido: caiu, também nas penalidades, na Copa do Brasil. Segundo torcedores, a culpa é de de Renato Gaúcho.

Nas redes sociais, as escolhas de Renato não agradaram à torcida. A escalação contra o Fluminense com três zagueiros e dois volantes deixou os gremistas com ressalvas. Em campo, o time sequer finalizou na primeira etapa. Apesar de o Tricolor ter conseguido levar a decisão para os pênaltis, os erros de Nathan e Cristaldo garantiram a eliminação dos gaúchos.

Técnico Renato Gaúcho é questionado depois de eliminação do Grêmio para o Fluminense na Libertadores (Foto: Heber Gomes/AGIF)

Todavia, essa não é a única eliminação no mês de agosto. O Tricolor caiu na Copa do Brasil para o Corinthians, também nos pênaltis. A possibilidade de se manter na Libertadores ainda animava os torcedores.

Para muitos gremistas, o tempo de Renato Gaúcho no Grêmio acabou, e a pedida é pela saída do técnico. A eliminação na Libertadores, somada à da Copa do Brasil, deixou a relação entre comandante e torcida frágil.

Veja as reações nas redes sociais sobre a situação de Renato Gaúcho, após a eliminação do Grêmio para o Fluminense na Libertadores!