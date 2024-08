Renato exalta vitória do Grêmio sobre o Fluminense, mas mantém cautela: ‘Nada decidido’

Renato Gaúcho no comando do Grêmio (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 23:52 • Porto Alegre

O Grêmio abriu vantagem ao vencer o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores na noite desta terça-feira (13). Para Renato Portaluppi, a vantagem é muito importante, mas adota uma postura cautelosa para o jogo de volta.

Isso porque o Fluminense terá os fatores casa e torcida ao seu favor. Por isso, a vantagem obtida no jogo de ida se torna importante aos olhares do técnico gremista. Renato comentou que em 90 minutos, tudo pode acontecer e que, infelizmente, mais um gigante do futebol brasileiro ficará pelo caminho.

- Precisávamos de uma mínima vantagem para que pudéssemos jogar mais tranquilos no Maracanã. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, como foi. Foi um belíssimo jogo. Não tem nada decidido - disse.

Grêmio e Fluminense voltam a se enfrentar na noite da próxima terça-feira (20), desta vez no Maracanã. A bola rola a partir das 19h e os gaúchos contam com a vantagem do empate.