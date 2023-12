A temporada do Grêmio no Brasileirão, sob a batuta de Renato Gaúcho, surpreendeu muitos torcedores. Recém-promovido da Série B, o Tricolor bateu o Fluminense nesta quarta-feira por 3 a 2, no Maracanã, e garantiu a segunda colocação do campeonato. Sem futuro definido no comando do clube, o técnico optou por fugir do assunto em entrevista coletiva, e garantiu querer curtir as férias.