Renato discute com jornalista após eliminação do Grêmio na Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 23:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Renato Portaluppi se irritou na entrevista coletiva após a eliminação do Grêmio para o Fluminense. Depois de ser questionado por escalar um time "acadelado", o técnico do Imortal disparou contra um jornalista. Confira no player acima.

Grêmio está fora da Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

🎙️ CONFIRA A RESPOSTA DE RENATO PORTALUPPI AO JORNALISTA:

- Porque no primeiro jogo a gente jogou contra o Fluminense com dois zagueiros e demos bastante espaço. Coisa que não poderia acontecer hoje. A gente tinha que ser mais malandro durante o primeiro tempo para não tomar os dois gols.

- Aí você fala que o Miguel (Monsalve) e o Franco (Cristaldo) vêm se apresentando bem. Concordo com você. Você vem e fala que o Soteldo e o Martin não vêm bem então? Quantos jogadores eu coloco em campo?

- Então vem no meu lugar. Pega aqui e vai na beira do campo. Pede lá para o Guerra te dar um emprego e você faz o que bem entender. Enquanto eu estiver lá, você só faz as perguntas e eu respondo para você.

Agora, Renato Portaluppi e o Grêmio voltam as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Imortal enfrenta o Criciúma no domingo (25). A bola rola às 16h, no Estádio Heriberto Hülse.