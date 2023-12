O zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio, é um dos convidados do "Jogo das Estrelas", de Zico, em 2023. No Maracanã, o jogador conversou com o Lance! e analisou os reforços já anunciados pelo clube gaúcho, como Soteldo e Dodi. O defensor também falou sobre a temporada ao lado do atacante uruguaio Luis Suárez. Assista ao vídeo acima: