Grêmio abre semana sem definição de técnico, mas com conversas marcadas

A segunda-feira (16) marca uma semana desde que o Grêmio anunciou o desligamento de Renato Gaúcho do cargo de técnico. Desde então, nomes tem sido especulados para o cargo. Nenhum, entretanto, confirmado. A semana do Tricolor inicia sem definições, mas com conversas marcadas.

Diversos nomes já foram citados para assumir o cargo de técnico do Grêmio em 2025. Inicialmente, a direção tinha o sonho de contar com Tite, que já atuou como treinador do Tricolor. Entretanto, o profissional já revelou priorizar convites da Europa e saiu da pauta do clube.

Outros nomes como Hernan Crespo, Thiago Carpini e Luis Castro foram descartados pela direção. Por outro lado, Fabio Carille, que estava no Santos, é um profissional que agrada aos dirigentes e ainda não foi totalmente descartado.

Grêmio tem conversas marcadas

De acordo com o jornalista Leonardo Oliveira, da Rádio Gaúcha, o Grêmio já tem um nome em mente: Pedro Caixinha. O ex-técnico do Red Bull Bragantino é um dos profissionais que está na pauta da direção e pretende conversar com ele nos próximos dias.

O estilo de jogo de Caixinha agrada a direção. As características foram, inclusive, citadas pelos novos dirigentes do futebol, Alexandre Rossato e Guto Peixoto no perfil traçado do técnico que o Grêmio busca para 2025.

Grêmio tem conversas marcadas com Pedro Caixinha (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Há, ainda, um nome estrangeiro que é o ficha 1 da direção. Esse, todavia, é guardado sob sigilo.