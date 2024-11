O que vale para o Grêmio o confronto com o Fluminense?

Fluminense eliminou o Grêmio na Libertadores deste ano (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 01/11/2024 - 14:03 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio enfrenta o Fluminense na noite desta sexta-feira (1º) em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Apenas dois pontos separam as equipes na tabela de classificação. A bola rola a partir das 21h, no Maracanã.

O Grêmio chega para o confronto após vencer o Atlético-GO por 3 a 1 e retomar o caminho das vitórias na competição. Na 11ª colocação, com 38 pontos conquistados, o Tricolor gaúcho quer garantir o seu objetivo na temporada - uma vaga em alguma competição continental. Neste momento, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o time de Renato Gaúcho tem pouco mais de 59% de chances de classificação para a Sul-Americana e 0.19% para a Libertadores.

Grêmio enfrenta o Fluminense pela 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Ou seja, uma derrota na noite desta sexta-feira praticamente anularia a chance, que já é baixa, de uma classificação para a Libertadores. Além disso, diminuiria a probabilidade de uma vaga na Sul-Americana já que, se perder, pode deixar a zona de classificação para a competição.

Uma vitória, por outro lado, garante os gaúchos mais uma rodada dentro do G-12 do Brasileirão. O Grêmio ainda pode subir uma posição, caso o Atlético-MG não pontue. O Galo enfrenta o Atlético-GO na quarta-feira (06), no Antônio Accioly. Porém, os olhos do adversário não estão voltados para o Campeonato Brasileiro no momento

De olho na zona de rebaixamento?

Atualmente, com 38 pontos, o Grêmio tem apenas quatro pontos a mais que o Red Bull Bragantino, o primeiro na zona de rebaixamento. Entre as equipes, ainda há cinco times - sendo um o Fluminense, com pontuações muito próximas aos gremistas.

Ou seja, uma vitória afasta o time do Z-4 e uma derrota o aproxima. Ao final da 31ª rodada, o Grêmio tem 5.4% de chances de rebaixamento, ainda de acordo com a UFMG. Por isso, o Tricolor busca a vitória ou, ao menos, um empate contra o Fluminense.

Grêmio enfrenta o Fluminense sob mando dos cariocas na abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo de seis pontos ocorre no Maracanã, a partir das 21h. O provável time tem Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Edenilson, Soteldo e Aravena; Braithwaite