Jogadores do Atlético-MG comemoram o gol de pênalti que iniciou a virada diante do Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 13:16 • Porto Alegre (RS)

O Atlético-MG venceu o Grêmio por 3 a 2, de virada, neste domingo (1º), em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio. Martín Braithwaite e Franco Cristaldo (aos 32 e aos 41 minutos do primeiro tempo, respectivamente) abriram 2 a 0 para o Grêmio. Na segunda etapa, Gustavo Scarpa (aos 26 minutos), Brahian Palacios (aos 50) e Eduardo Vargas (aos 51) viraram para o Alvinegro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com este resultado, o Imortal estaciona na tabela com 28 pontos e ocupa a 12ª posição da tabela. O Galo, por sua vez, vai aos 31 pontos conquistados na competição e fica com a 9ª colocação.

O duelo entre Grêmio e Atlético-MG marcou o retorno do clube gaúcho ao seu estádio depois de quatro meses atuando longe de casa, devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul entre os meses de abril e maio.

A empolgação pelo retorno à Arena fez com que os donos da casa partissem para cima logo no início do jogo. Tanto que a primeira chance clara do jogo surgiu dos pés do dinamarquês Braithwaite, que partiu para a jogada individual pelo lado direito, invadiu a área e finalizou em cima do goleiro adversário logo aos três minutos.

Partida entre Grêmio e Atlético-MG marcou o retorno do clube gaúcho à sua casa depois de quatro meses (Foto: Julia Brasil / Lance!)

A resposta do Atlético demorou um pouco, mas veio aos 14 minutos da primeira etapa: Gustavo Scarpa inverteu a jogada do lado direito em direção à área, buscando Bernard. O ídolo do Galo fechou o lance na segunda trave, mas acabou acertando a trave.

O primeiro lance polêmico da partida ocorreu aos 20 minutos do primeiro tempo: o zagueiro Gustavo Martins se enrolou ao dominar uma bola afastada pela defesa atleticana e foi pressionado por Deyverson, que tomou a frente no lance. Para evitar uma chance clara de gol, o defensor deu um leve puxão no braço do atacante, motivo suficiente para que o árbitro Raphael Claus marcasse falta e aplicasse o cartão vermelho.

Ainda na primeira etapa, o Grêmio abriu o placar do jogo com Braithwaite completando o lance na pequena área, após desvio de Kannemann na primeira trave. Este foi o terceiro gol do centroavante com a camisa do Imortal.

Momento da disputa de bola entre Gustavo Martins (Grêmio) e Deyverson (Atlético-MG), que resultou na expulsão do defensor do Tricolor (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O segundo gol do Tricolor Gaúcho foi marcado no fim da primeira etapa, após jogada individual de Soteldo pela ponta esquerda. O venezuelano cruzou em direção à marca do pênalti e o passe encontrou Cristaldo, que desviou de cabeça. Na primeira tentativa, acertou a trave; no rebote, guardou o gol que deu tranquilidade para o Grêmio no jogo.

No segundo tempo, o técnico Gabriel Milito lançou o Atlético ao ataque em busca do empate. O Grêmio, por sua vez, além de manter a defesa bem postada, estava preparado para puxar contra-ataques e tentar resolver a partida.

Aos 26 minutos do segundo tempo, a arbitragem protagonizou mais um lance polêmico: Brahian Palacios caiu na área após sofrer um toque de João Pedro durante disputa de bola. Raphael Claus assinalou pênalti para o Atlético-MG, cobrado por Gustavo Scarpa no meio do gol, para diminuir o placar.

A virada do Galo veio nos acréscimos do segundo tempo: aos 50, a arbitragem marcou novo pênalti (toque de mão de João Pedro dentro da área), convertido por Palacios. Praticamente no lance seguinte, Eduardo Vargas aproveitou rebote na marca do pênalti e virou a partida no último minuto do jogo.

Gustavo Scarpa comemora gol de pênalti marcado diante do Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2x3 ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO - 25ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

🟨 Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽ Gols: Martin Braithwaite (aos 32'/1ºT) e Franco Cristaldo (aos 41'/1ºT) para o Grêmio; Gustavo Scarpa (aos 26'/2ºT), Brahian Palacios (aos 50'/2ºT) e Eduardo Vargas (aos 51'/2ºT) para o Grêmio

🟥 Cartão Vermelho: Gustavo Martins (aos 20'/1ºT) para o Grêmio

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Walter Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Monsalve; Soteldo, Cristaldo e Braithwaite

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco e Fausto Vera; Gustavo Scarpa, Bernard e Deyverson.