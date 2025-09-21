O técnico do Grêmio, Mano Menezes, ironizou os pênaltis marcados para o Internacional no Gre-nal 448, neste domingo (21), no Beira Rio. Apesar das três penalidades para o rival, o Tricolor Gaúcho venceu a partida por 3 a 2.

- Vamos comemorar a vitória, é incontestável pela maneira como foi. Estava com medo quando estávamos saindo que o juiz desse mais um pênalti. Pedi para sair para o vestiário mais rápido para ele não dar mais um pênalti - disparou Mano Menezes após o Gre-nal 448.

O Colorado marcou dois gols de pênaltis, ambos cobrados por Alan Patrick, e o Tricolor buscou o resultado as duas vezes, primeiro com Carlos Vinícius, depois com André Henrique, e virou com Alysson. O camisa 10 do Internacional perdeu um pênalti no final da partida.

- Precisamos tratar com mais seriedade. A expulsão foi correta, o último pênalti foi, mas o primeiro todo mundo viu que dobrou as pernas muito antes de ser tocado. Depois houve um toque, em câmera lenta tudo é agressão. Não é assim - completou o técnico gremista.

Mano Menezes em jogo do Grêmio.

Como foi o Gre-nal 448

O Gre-Nal mostrou cedo que não seria dos farrapos. Em menos de cinco minutos, cada um dos times mostrou suas armas, dando o tom do clássico, um jogo pegado como sempre. A partida esteve equilibrada o tempo todo, com as equipes agredindo o adversário e conseguindo fazer um grande primeiro tempo, com duas penalidades para o Colorado – ambas convertidas – e o Grêmio conseguindo buscar o resultado ambas as vezes.

Aos 13, Alan Patrick lançou Bernabei dentro da área. Em disputa de bola com Noriega, o 26 caiu e estava formada a primeira confusão do clássico. Marcelo de Lima Henrique demorou a ir à cabine do VAR. Pressionado pelos bancos dos dois times, o árbitro marcou a penalidade somente aos 18. Muita reclamação do ladro tricolor. E vibração do colorado. Alan Patrick foi para a cobrança aos 20 e bateu com perfeição, vencendo Volpi. Gol do Inter! 1 a 0. O meia marcava seu 16º gol no ano, o 11º de penalidade.

O gol incendiou o jogo, que se manteve lá e cá. O Grêmio martelou até que, aos 29, Marlon foi ao fundo e cruzou para Carlos Vinícius vencer Rochet, que falhou, com uma cabeçada. Gol do Grêmio! 1 a 1. A partida seguiu elétrica até que, aos 44, na área do Grêmio, Noriega estendeu o braço e atingiu a bola com a mão. Marcelo de Lima Henrique foi ao outra vez ao VAR e marcou a segunda penalidade da partida.

De novo, muita reclamação do lado azul. E comemoração do vermelho. Alan Patrick foi novamente para a cobrança e a fez com perfeição. Bola de um lado, Volpi do outro. Gol do Inter! 2 a 1. O 17º gol do 10, o 12º desde a marca da cal. A vibração não demorou muito, porém. Em cobrança de escanteio perfeita, a bola chegou a André Henrique que subiu livre, aos 52, empatando de novo.

O segundo tempo começou como o primeiro. Elétrico. Mas com o Grêmio melhor, conseguindo agredir mais quando tinha a bola. Já o Internacional voltou a errar passes. Até que, aos 14, num contra-ataque, Alysson, que recém havia entrado, roubou a bola de Juninho, entrou cara a cara com Rochet e virou o jogo. Gol do Grêmio. 2 a 3.

A resposta veio rápida. O Inter foi para cima. Aos 19, Romero, que entrara no lugar de Tabata, cruzou da direita, Juninho cabeceou para o gol, mas Volpi defendeu firme. E o Alvirrubro passou a ir para o tudo ou nada. Aos 22, nova confusão. Artur acertou Carbonero por trás. O árbitro deu amarelo para ao volante, mas foi chamado pelo VAR e, revendo o lance, mudou para vermelho. Mais uma polêmica no Gre-nal.

Com um a mais, o Inter foi para cima. Tanto que Roger Machado tirou Bruno Henrique, que havia entrado no lugar de Alan Rodríguez, e mandou Ricardo Mathias para o jogo. O Alvirrubro passou a dominar as ações. Sem efetividade, contudo.

Aos 33, Bernabei cruzou da esquerda, na cabeça de Ricardo Mathias. O guri fez tudo certo. Mas o camisa 1 tricolor fez grande defesa. O Inter seguia martelando. E aos 37, Vitão levantou na área azul. Carbonero de peixinho mandou para o gol, mas Volpi salvou o Grêmio de novo. O time de Roger Machado seguiu em cima.

Na reta reta final, aos 44, no único lance tricolor depois do terceiro gol, Kike Oliveira arrancou em contra-ataque e acabou derrubado por Bernabei, que levou o segundo amarelo e foi expulso. O Inter seguiu bateu. E no apagar das luzer, aos 51, Aguirre invadiu a área e foi derrubado. Pênalti. O terceiro do jogo. Dessa vez sem VAR. O terceiro colorado.

Novas reclamações azuis e comemorações vermelhas. Alan Patrick mais uma vez encarou Volpi. Só que dessa vez acertou o pé esquerdo da trave. No rebote, Borré tocou para fora. Nas comemorações tricolores, nova confusão, Marlon levou amarelo por acertar um jogador colorado com uma cabeçada. No apito final, nova confusão entre jogadores, acalmada pela turma do deixa disso. Vitória do Grêmio no Gre-nal.