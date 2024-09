Artilheiros do Grêmio: conheça os 10 maiores da história

Alcindo, com 229 gols, está no topo da lista de maiores artilheiros do Grêmio. (Foto: Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 15:47 • São Paulo

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro, sempre contou com grandes artilheiros que ajudaram a construir a sua trajetória de conquistas. Esses jogadores, responsáveis por momentos inesquecíveis, são ídolos que ficaram marcados na memória da torcida gremista. Os artilheiros do Grêmio fizeram história ao longo dos anos, ajudando o Tricolor a se consolidar como uma potência do futebol nacional e internacional.

Com jogadores que marcaram gerações, os artilheiros do Grêmio foram fundamentais nas principais conquistas do clube, incluindo títulos estaduais, nacionais e continentais. A seguir, você confere os 10 maiores artilheiros da história do Grêmio e seus feitos que os tornaram lendas eternas do Tricolor.

Tarcisio 'Flecha Negra' é um dos maiores artilheiros do Grêmio. (Foto: Grêmio)

Os maiores artilheiro s d o Grêm io na história

1 - Alcindo – 229 gols

Alcindo é o maior artilheiro da história do Grêmio, com 229 gols marcados. Atuando nas décadas de 1960 e 1970, ele foi uma verdadeira máquina de fazer gols e ficou conhecido como "Bugre". Alcindo foi peça chave em várias conquistas estaduais e é até hoje um dos maiores ídolos do Tricolor Gaúcho.

2 - Tarciso – 228 gols

Tarciso, o "Flecha Negra", marcou 228 gols pelo Grêmio, sendo o segundo maior artilheiro da história do clube. Atuando nas décadas de 1970 e 1980, ele foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 1983, além de ser ídolo da torcida por sua velocidade e precisão nas finalizações.

3 - Gessy – 208 gols

Gessy foi um dos grandes artilheiros do Grêmio nas décadas de 1950 e 1960, com 208 gols. Ele foi uma figura importante no ataque do clube, ajudando o time a conquistar vários títulos estaduais. Gessy é lembrado como um dos maiores goleadores de sua época e uma lenda na história do Grêmio.

4 - Juarez – 204 gols

Juarez, com 204 gols, foi um dos maiores atacantes do Grêmio nas décadas de 1950 e 1960. Ele foi uma peça fundamental no ataque gremista, ajudando o clube a se destacar em competições estaduais e nacionais. Juarez é considerado um dos grandes ídolos do clube e está entre os maiores artilheiros do Grêmio.

5 - Luiz Carvalho – 171 gols

Luiz Carvalho marcou 171 gols pelo Grêmio e foi um dos primeiros grandes ídolos do clube, atuando nas décadas de 1940 e 1950. Ele foi peça fundamental nas conquistas estaduais e seu legado como um dos maiores artilheiros do clube perdura até hoje.

6 - Joãozinho – 135 gols

Joãozinho, com 135 gols, foi um dos grandes nomes do Grêmio nas décadas de 1960 e 1970. Ele era conhecido por sua habilidade em marcar gols decisivos e sua eficiência no ataque. Joãozinho é lembrado como um dos maiores ídolos de sua geração no Grêmio.

7 - Baltazar – 131 gols

Baltazar, o "Artilheiro de Deus", marcou 131 gols pelo Grêmio nas décadas de 1970 e 1980. Ele foi um dos principais jogadores do clube no início dos anos 1980, sendo peça importante na conquista do Campeonato Brasileiro de 1981. Seu faro de gol e carisma fizeram dele um ídolo tricolor.

8 - Milton Kuelle – 129 gols

Milton Kuelle marcou 129 gols pelo Grêmio nas décadas de 1940 e 1950. Ele foi um dos grandes atacantes do clube naquele período e ajudou o time a conquistar títulos estaduais importantes. Sua presença constante no ataque o tornou um dos ídolos históricos do clube.

9 - Foguinho – 127 gols

Foguinho, com 127 gols, foi um dos principais jogadores do Grêmio nas décadas de 1930 e 1940. Ele foi peça chave em várias conquistas do Campeonato Gaúcho e é lembrado por sua habilidade e capacidade de decisão. Foguinho é um dos primeiros grandes ídolos e um dos maiores artilheiros do Grêmio.

10 - Marino – 117 gols

Marino marcou 117 gols e foi um dos principais artilheiros do Grêmio nas décadas de 1950 e 1960. Ele ajudou o time a conquistar vários títulos estaduais e é lembrado como um dos grandes goleadores que passaram pelo Grêmio.