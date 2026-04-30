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Carlos Vinícius, do Grêmio, protagoniza feito raro; relembre outros casos no futebol

Tricolor empate por 0 a 0 com Palestino-CHI

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/04/2026
00:18
Carlos Vinicius Grêmio FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
imagem cameraCarlos Vinicius perdeu o mesmo pênalti três vezes (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)
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O empate por 0 a 0 entre Grêmio e Palestino, pela Copa Sul-Americana, entrou para a história por um lance inédito no futebol. O atacante Carlos Vinícius protagonizou uma cena raríssima ao desperdiçar o mesmo pênalti três vezes na mesma jogada — algo que nunca havia sido registrado no esporte.

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Aos 8 minutos, o jogador cobrou a penalidade e viu o goleiro Sebastián Pérez defender, mas a arbitragem mandou voltar por adiantamento. Na segunda tentativa, nova infração foi marcada. Na terceira cobrança, já sob pressão, Carlos Vinícius escorregou no momento do chute e novamente parou no goleiro, desta vez de maneira legal, sacramentando o episódio incomum.

Vale lembrar que Carlos Vinícius é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com sete gols.

➡️ Carlos Vinícius perde três pênaltis seguidos em Palestino x Grêmio e choca torcedores

Relembra casos de pênaltis como o de Carlos Vinícius

Apesar de raro, o futebol já presenciou noites difíceis para cobradores. Em 2025, o colombiano Edwin Cardona, por exemplo, perdeu dois pênaltis no empate entre Atlético Nacional e São Paulo pela Copa Libertadores. Já Darío Benedetto desperdiçou duas cobranças decisivas pelo Boca Juniors contra o Corinthians na edição de 2022 do torneio.

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O caso mais emblemático, porém, segue sendo o de Martín Palermo, que perdeu três pênaltis em um único jogo da Copa América de 1999, defendendo a Argentina contra a Colômbia — mas em cobranças distintas, não repetidas.

No Brasil, episódios semelhantes também marcaram época. Raí teve duas cobranças defendidas por Dida em um clássico entre São Paulo e Corinthians, enquanto Paulo Henrique Ganso perdeu dois pênaltis contra o Flamengo. Mais recentemente, Alan Patrick também entrou nessa lista ao desperdiçar duas cobranças pelo Internacional.

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Ainda assim, o que aconteceu com Carlos Vinícius se destaca pela singularidade: três tentativas na mesma penalidade, todas sem sucesso — um episódio que dificilmente será esquecido tão cedo.

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Carlos Vinícius perde o mesmo pênalti três vezes em Palestino e Grêmio (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)
Carlos Vinícius perde o mesmo pênalti três vezes em Palestino e Grêmio (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

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