Pela primeira vez desde que retornou ao Grêmio, o atacante Luan será opção válida para o técnico Renato Portaluppi no compromisso onde o Grêmio recebe o Fluminense, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A partida em questão ocorre no próximo domingo (13), às 16h (de Brasília).



Apesar do fato representativo se for considerado que a última partida do jogador ocorreu ainda em novembro de 2022, quando defendia o Corinthians, a tendência é de que o atacante comece o duelo no banco de reservas e ganhe alguns minutos no compromisso de times separados apenas por um ponto na tabela. Enquanto os cariocas estão em terceiro lugar, com 31 unidades, o Imortal é o sexto, tendo 30 pontos.