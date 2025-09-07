menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

Jogador emprestado pelo Grêmio sofre grave lesão no joelho

Carballo rompeu ligamento cruzado anterior em sua terceira partida pelo Portland Timbers

Carballo em jogo do Portland Timbers pela MLS. (Foto: Craig Mitchelldyer/Portland Timbers)
imagem cameraCarballo em jogo do Portland Timbers pela MLS. (Foto: Craig Mitchelldyer/Portland Timbers)
WhatsApp-Image-2024-12-13-at-00.43.10-aspect-ratio-1024-1024
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 07/09/2025
15:34
  • Matéria
  • Mais Notícias

Emprestado há menos de um mês pelo Grêmio para o Portland Timbers, dos Estados Unidos, Felipe Carballo não jogará mais em 2025. O volante uruguaio de 28 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em partida contra o Minnesota United, pela MLS, no último dia 30 de agosto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

A informação foi confirmada pelo próprio Carballo em publicação no Instagram, no último sábado (6). Nela, o volante lamenta o ocorrido, que classifica como "uma dessas notícias que nenhum futebolista quer receber". O uruguaio também cita que "há lesões que doem para além do físico".

— A vida às vezes nos sacode de maneira inesperada, mas também me ensinou que cada obstáculo guarda um sentido, e dos golpes mais duros aprendemos a levantarmos com mais força. Este caminho será longo, o enfrento com paciência e resiliência, mas com a convicção de que tudo acontece por algum motivo, e sempre para bem — escreveu.

continua após a publicidade
Publicação de Carballo, no Instagram, sobre a grave lesão no joelho. (Foto: Reprodução/Instagram)

Lesão ocorreu logo no terceiro jogo de Carballo pelo Portland Timbers

Após sofrer a lesão, Carballo foi substituído aos 43 minutos do primeiro tempo do empate em 1 a 1 com o Minnesota United. Essa foi apenas a terceira partida do volante uruguaio pelo Portland Timbers, a quem foi emprestado pelo Grêmio, no último dia 13 de agosto, até 31 de dezembro deste ano.

O Portland Timbers é o segundo time de Carballo na MLS. Antes, o meio-campista foi emprestado pelo Grêmio para o New York Red Bulls, onde permaneceu de agosto de 2024 até junho deste ano. O contrato do uruguaio com o Tricolor Gaúcho é válido até o final de 2026.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias