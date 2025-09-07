Jogador emprestado pelo Grêmio sofre grave lesão no joelho

Emprestado há menos de um mês pelo Grêmio para o Portland Timbers, dos Estados Unidos, Felipe Carballo não jogará mais em 2025. O volante uruguaio de 28 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em partida contra o Minnesota United, pela MLS, no último dia 30 de agosto.

A informação foi confirmada pelo próprio Carballo em publicação no Instagram, no último sábado (6). Nela, o volante lamenta o ocorrido, que classifica como "uma dessas notícias que nenhum futebolista quer receber". O uruguaio também cita que "há lesões que doem para além do físico".

— A vida às vezes nos sacode de maneira inesperada, mas também me ensinou que cada obstáculo guarda um sentido, e dos golpes mais duros aprendemos a levantarmos com mais força. Este caminho será longo, o enfrento com paciência e resiliência, mas com a convicção de que tudo acontece por algum motivo, e sempre para bem — escreveu.

Publicação de Carballo, no Instagram, sobre a grave lesão no joelho. (Foto: Reprodução/Instagram)

Lesão ocorreu logo no terceiro jogo de Carballo pelo Portland Timbers

Após sofrer a lesão, Carballo foi substituído aos 43 minutos do primeiro tempo do empate em 1 a 1 com o Minnesota United. Essa foi apenas a terceira partida do volante uruguaio pelo Portland Timbers, a quem foi emprestado pelo Grêmio, no último dia 13 de agosto, até 31 de dezembro deste ano.

O Portland Timbers é o segundo time de Carballo na MLS. Antes, o meio-campista foi emprestado pelo Grêmio para o New York Red Bulls, onde permaneceu de agosto de 2024 até junho deste ano. O contrato do uruguaio com o Tricolor Gaúcho é válido até o final de 2026.