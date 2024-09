Grêmio x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Soteldo jogador do Gremio durante partida contra o Criciuma no estadio Heriberto Hulse pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Leonardo Hubbe/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 19:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Grêmio e Criciúma se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em jogo atrasado pela 5ª rodada do Brasileirão. O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere.

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Criciúma

5ª rodada - Campeonato Brasileiro



📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Gustavo Martins (Kannemann) e Reinaldo; Villasanti e Dodi; Cristaldo, Monsalve e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Criciúma: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula (Fellipe Mateus), Newton e Matheusinho; Arthur Caíke e Allano. Técnico: Cláudio Tencati.e.