O Grêmio dominou boa parte dos minutos iniciais do jogo, mas sem assustar a defesa do Goiás. Após uma boa saída de bola do Esmeraldino, Bruno melo faz um longo passe, Palacios desvia de cabeça e Morelli só empurra para o gol, abrindo o placar. Após marcar o primeiro do jogo, o Goiás recuou suas linhas para explorar o contra-ataque, oferecendo certo perigo para o Imortal, que jogava com as linhas altas e os zagueiros no meio do campo. Irritado com a postura do Tricolor Gaúcho, Renato Portaluppi substituiu o atacante Everton Galdino e colocou Ferreirinha. Substituição que foi fundamental no segundo tempo do jogo.