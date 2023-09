A decisão do árbitro também foi questionada pelo corintiano Craque Neto, comentarista do jogo em seu canal no Youtube, e nas redes sociais. O nome de Wilton Pereira Sampaio chegou a ser o mais citado no 'X' - antigo Twitter - instantes após o apito final. Sem a marcação do pênalti, o duelo terminou empatado em 4 a 4, em um jogo eletrizante na Neo Química Arena.