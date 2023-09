Comentarista do empate em 4 a 4 entre Corinthians e Grêmio, na Neo Química Arena, o Craque Neto contrariou a decisão do árbitro Wilton Pereira Sampaio em não marcar pênalti para o Tricolor aos 47 minutos do segundo tempo. Ídolo da equipe paulista, o ex-jogador desconsiderou o toque no braço de Yuri Alberto como movimento involuntário.