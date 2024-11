Grêmio recupera placa de Roger Machado após vandalismo

Grêmio recupera placa de Roger Machado (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA)







Copiar Link

Escrito por Julia Brasil • Publicada em 05/11/2024 - 16:26 • Porto Alegre (RS)

Após a placa de Roger Machado ter sido depredada, o Grêmio realizou a limpeza do local em busca da recuperação. Na madrugada de sábado (2), a Calçada da Fama do Grêmio foi alvo de vandalismo eo Clube abriu um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil para investigar o caso.

➡️Grêmio investigará depredação de placa de Roger Machado na Arena

🚨 Placa de Roger Machado na calçada da fama do Grêmio amanheceu coberta de cimento! pic.twitter.com/h4D2CCUThn — Portal do Gremista (@pdgremista) November 2, 2024

De acordo com o Clube, a limpeza ocorreu ao longo de segunda-feira (4) e a placa foi 100% recuperada. Após abrir boletim de ocorrência para apurar o fato, o caso foi direcionado para a 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre.

A administradora da Arena informou que não há imagens do local onde fica a Calçada da Fama. Outras câmeras estão sendo analisadas. Segundo o Clube, ainda não foi possível identificar o responsável pela depredação do local.

Entenda o caso

A placa de Roger Machado, agora técnico do Internacional, ocupa um espaço na Calçada da Fama do Grêmio, localizada na esplanada da Arena. Na madrugada de sábado, o local foi alvo de vandalismo ao terem jogado cimento em busca de depredar o nome do ex-jogador do Grêmio.

Essa, todavia, não foi a primeira vez que o espaço foi atacado. Em 26 de outubro, quando o Tricolor venceu o Atlético-GO por 3 a 1, o espaço com os pés de Roger teria recebido cerveja de torcedores que estavam no local.

Roger Machado comandou o Grêmio em 2022 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Roger Machado ingressou na Calçada da Fama em 2011 por ser multicampeão com o Grêmio. De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Tricolor, Alexandre Bugin, não há movimentações para a retirada da placa. Pelo Clube, Roger conquistou três Copas do Brasil (1994, 1997 e 2001), um Campeonato Brasileiro (1996), uma Libertadores (1995) e uma Recopa Sul-Americana (1996).