Veja os jogos do Grêmio pela 32ª e 33ª rodadas do Brasileirão

Grêmio será visitante nas duas partidas (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 17:04 • Rio de Janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários dos confrontos pela 32ª e 33ª rodadas do Campeonato Brasileiro. As partidas estão marcadas para o início de novembro. O Grêmio visitará o Fluminense e Palmeiras.

O Grêmio jogará as duas partidas fora de casa. O primeiro confronto, pela 32ª rodada, será contra o Fluminense, no sábado (2), às 21h, no Maracanã. Já no outro jogo, o Tricolor enfrenta o Palmeiras, na sexta-feira (8), às 21h30, no Allianz Parque.

32ª rodada

Fluminense x Grêmio — Sábado (2), às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro

33ª rodada

Palmeiras x Grêmio — Sexta-feira (8), às 21h30min, no Allianz Parque, em São Paulo

Antes disso, todavia, o Grêmio encara o Atlético-Go, na tarde de sábado (26). O Tricolor recebe o Dragão, às 16h30, na Arena do Grêmio. Essa será a primeira vez que o estádio atuará com capacidade máxima desde o retorno após as enchentes.