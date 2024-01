Já classificado para a próxima fase, o Grêmio entrou com o time reserva para enfrentar o Inter de Bebedouro. Porém, não tomou conhecimento do time de São Paulo e aos 11, 14 e 16 minutos do primeiro tempo, Lian fez o primeiro e Freddy, duas vezes, para fazer 3 a 0. Ao longo da etapa, Freddy ainda teve tempo e marcar o seu terceiro na partida, sendo o quarto do Grêmio.