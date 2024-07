Grêmio estuda a contratação de atacante argentino

Foto: Reprodução/Instagram







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 16:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Na zona do rebaixamento, o Grêmio já estuda possíveis movimentos no mercado de transferências. A bola da vez no Imortal é Andrés Vombergar, que está sem clube e chegaria sem custos.

Naturalizado esloveno, Vombergar estava no Ittihad Kalba, da Arábia Saudita. No Oriente Médio, jogou 31 partidas e marcou 10 gols, além de ter dado três assistências. Entre suas qualidades, a que se destaca é a jogada aérea. Além do Grêmio, Corinthians e Vasco também possuem interesse no atleta.

Grêmio tem reunião marcada para avançar na negociação

O Imortal deve avançar na contratação na próxima quinta-feira (11). A expectativa é que os principais empecilhos destravem.

Vombergar pode repor saída de JP Galvão

Contratado no ano passado, o atacante JP Galvão está de saída do Grêmio. O fim da passagem do atacante pelo Imortal foi confirmado por Renato Gaúcho, após a derrota por 3 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul. Emprestado pelo Fenerbahçe (TUR), JP Galvão é bastante contestado por parte da torcida gremista.

Contratado em agosto de 2023, o atacante chegou para ser a sombra de Suárez, mas não se firmou. Ao todo, o atleta entrou em campo 45 vezes pelo Grêmio, marcando três gols e dando uma assistência.