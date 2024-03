Grêmio encara campeões nacionais e altitude em grupo complicado na Libertadores

Grêmio tem Diego Costa como seu novo centroavante para disputa da Liberta (Foto: Lucas Ubel / Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 11:02 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio conheceu seus adversários na Libertadores na noite de segunda-feira (18), após o sorteio dos grupos da competição, na sede da Conmebol, no Paraguai. O Imortal encara Estudiantes, da Argentina, The Stronguest, da Bolívia, e Huachipato, do Chile, no Grupo C do torneio continental.

Desta forma, o Tricolor Gaúcho tem pela frente, dentre os times brasileiros, alguns dos adversários mais complicados neste início de Libertadores. O Grêmio irá enfrentar os atuais campeões bolivianos e chilenos, além do vencedor da última Copa Argentina, já na fase de grupos da competição.

Tetracampeão da Libertadores, o Estudiantes vive um momento de reconstrução e faz boa campanha na Copa da Liga Argentina, estando em terceiro no seu grupo. Se classificou à Libertadores por vencer a copa nacional, em dezembro do último ano.

Além do tradicional time argentino, o Grêmio encara o The Strongest, que venceu o Campeonato Boliviano em 2023, mas avança ao mata-mata da Liberta desde 2017. Por último, o menos conhecido Huachipato, que conquistou o Chileno e jogará a maior competição da América do Sul pela terceira vez; em 2013, derrotou o Imortal em plena Arena do Grêmio, apesar de não ter chegado às oitavas.

Renato comandará o Grêmio em mais uma Libertadores e tem grupo difícil pela frente (Foto: Lucas Ubel / Grêmio FBPA)

LOGÍSTICA

Sempre uma das maiores preocupações em Libertadores, a logística traz notícias boas e más para o Tricolor Gaúcho. O Grêmio será o brasileiro que menos se deslocará na fase de grupos, com "apenas" 10.760 quilômetros acumulado de viagens. No entanto, terá de encarar a temida altitude de La Paz, na Bolívia, casa do The Strongest, a mais de 3.000 metros acima do nível do mar.

DATAS

1ª rodada (2 a 4 de abril): The Strongest (BOL) x Grêmio

2ª rodada (9 a 11 de abril): Grêmio x Huachipato (CHI)

3ª rodada (23 a 25 de abril): Estudiantes (ARG) x Grêmio

4ª rodada (7 a 9 de maio): Huachipato (CHI) x Grêmio

5ª rodada (14 a 16 de maio): Grêmio x Estudiantes (ARG)

6ª rodada (28 a 30 de maio): Grêmio x The Strongest (BOL)