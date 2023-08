O zagueiro Pedro Geromel fez apenas um jogo pelo Grêmio depois de sua recuperação de problema no menisco do joelho esquerdo (goleada por 3 a 0 diante do Cruzeiro) e já terá de parar novamente.



Isso porque, segundo informação confirmada pelo clube em seus canais oficiais, Geromel teve constatada em exames uma lesão muscular na coxa direita. Os exames foram feitos depois do defensor sentir uma fisgada na reta final da primeira etapa e deixar o gramado para a entrada de Rodrigo Ely antes mesmo do intervalo.



- O Grêmio informa que o zagueiro Pedro Geromel foi submetido à exame de ressonância magnética na última segunda-feira e teve constatada lesão muscular grau I no bíceps-femoral da coxa esquerda. Geromel iniciou tratamento intensivo com a fisioterapia e será avaliado periodicamente para retornar aos gramados - comunicou o Imortal.



O ano de 2023, aliás, tem sido de uma sequência considerável de dificuldades onde, além do problema no menisco e todo o processo de recuperação subsequente, ele teve um edema ósseo durante a reabilitação. Dessa forma, precisou adicionar mais tempo ao que foi inicialmente previsto para seu retorno.



Desta forma, Geromel se une a lista onde já constavam outros três nomes de linha defensiva (Gabriel Grando, Fábio e Cuiabano) como baixas do Grêmio para o próximo compromisso da temporada. O duelo em questão, na Arena, será frente ao Cuiabá, no próximo domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro.