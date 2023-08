Além da questão matemática, o triunfo imponente do Grêmio sobre o Cruzeiro, pelo Brasileirão, traz dose de ânimo significativa para a equipe seguir brigando na parte alta da tabela. Mirando, primeiramente, a vaga direta na Libertadores sem desconsiderar a improvável chance de ainda tirar o título cada vez mais próximo do Botafogo.



>Já atualizou sua camisa de 2023? Confira os novos uniformes do Imortal!



Dentro dessa equação, o adversário que separa o Imortal do atual ponteiro da competição é o Palmeiras, que tem 40 pontos conquistados contra 36 dos comandados de Renato Portaluppi.



Por isso, torna-se ainda mais relevante que o time mantenha a regularidade, em especial, no próximos três compromissos do Campeonato Brasileiro, já que o quarto duelo nessa programação será justamente receber a representação paulista, na Arena, no dia 21 de setembro. O confronto em questão ocorre às 21h30 (de Brasília).



Até lá, o time gaúcho joga mais uma vez em seu território, frente ao Cuiabá, no próximo domingo (3), às 11h (de Brasília), e faz uma sequência de jogos no estado de São Paulo onde visita Bragantino e Corinthians. Porém, contando com a importante pausa no Brasileirão por conta do início das Eliminatórias na América do Sul para a Copa do Mundo. Dessa forma os duelos em questão estão agendados para 14 e 18 de setembro, respectivamente.