19/09/2024

A noite de quarta-feira (19) foi marcada pelo tradicional jantar em celebração ao aniversário do Grêmio, comemorado dia 15 deste mês. Na Associação Leopoldina Juvenil, o Clube festejou seus 121 anos repleto de ídolos de diferentes épocas.

O jantar foi realizado no mesmo dia em que o Estádio Olímpico, antiga casa do Tricolor, completou 70 anos. O fato foi motivo de celebração de muitos que estavam presentes, incluindo o goleiro Danrlei, que relembrou histórias do local e dos sete anos que passou morando lá.

- Eu devo ter jogado pelo menos uns 320, 330 jogos (…) morei sete anos lá dentro do Olímpico. Cheguei com 14 e com 19 anos, na primeira vez da história do Clube, na era moderna, ter sido o primeiro goleiro da casa a vestir a camisa, a ser titular, ainda mais com 19 anos, em uma época em que o goleiro estava pronto com 28 anos. Eu me senti, me sinto e sempre vou me sentir honrado em ter a oportunidade de vestir essa camisa. - disse Danrlei.

Figuras Campeãs com o Tricolor não faltaram. Lura, o autor do gol mais rápido da história do Gre-Nal, com 14 segundos, Edílson, Cláudio Pitbull, Baidek, foram alguns dos presentes. Atuais dirigentes e antigos também marcaram presença, como o caso de Dênis Abrahão, ex-Vice-Presidente de Futebol do Grêmio, que exaltou o Clube em sua vida.

- O nosso terceiro amor. O primeiro é a família, o segundo os amigos e o terceiro o Grêmio. Eu estou em casa, esse é o ambiente da minha vida. Eu estou totalmente feliz. O Grêmio completando 121 anos de grandes alegrias. - exaltou o ex-dirigente.

Após o coquetel, a noite foi encerrada com o tradicional jantar. Antes disso, todavia, uma celebração através de cerimônia contou com uma homenagem a Cacalo, ex-dirigente gremista que faleceu recentemente. Além disso, Borghettinho, músico tradicionalista gaúcho, tocou o hino do Rio Grande do Sul, levando todos à emoção.