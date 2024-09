Grêmio afasta auxiliar técnico após suposto caso de agressão; veja nota

Alexandre Mendes foi afastado de maneira preventiva pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 15:56 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio anunciou, nesta quinta-feira (19), o afastamento de Alexandre Mendes, auxiliar técnico e braço direito de Renato Gaúcho. A medida foi tomada após um suposto caso de agressão ser relacionado ao profissional. O Tricolor aguarda investigação policial.

Ainda de acordo com o Clube, Mendes foi dispensado ainda na terça-feira (17) para tratar os assuntos pessoais. Sem Renato, suspenso, e com o auxiliar técnico afastado, o Tricolor deverá enfrentar o Flamengo, no domingo (22), com Jaime Freitas na casamata.

Confira a nota:

Em razão de informações que circularam nos últimos dias, o Grêmio comunica que afastou preventivamente o auxiliar técnico Alexandre Mendes. Ele foi dispensado, no dia 17, para tratar de assuntos pessoais.

Entenda o caso:

Na quarta-feira (18), uma mulher, que teve um relacionamento com o auxiliar técnico do Tricolor, divulgou imagens e vídeos que, supostamente, relatam agressão física, com hematomas e sangue. No dia anterior, ela havia publicado um áudio, no qual diz ‘não aguentar mais‘.

Não precisou de muito para que relacionassem a mulher a Alexandre Mendes, já que fotos do casal estavam ainda publicadas nas redes sociais. O Grêmio, em um primeiro momento, alegou não ter todas as provas e espera que a polícia investigue o caso para tomar uma medida efetiva.