Clube argentino tenta repatriar meio-campista do Grêmio

O Huracán, da Argentina, quer contar com o retorno de Cristaldo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 19:33 • Porto Alegre (RS)

O Huracán, da Argentina, quer contar com o retorno de Cristaldo. Nesta sexta-feira (23), o clube fez uma proposta ao Grêmio pelo empréstimo do jogador. Os valores são mantidos em sigilo, mas a oferta não agradou o Tricolor.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Isso porque o camisa 10 é um dos principais pilares do time de Renato Portaluppi. Apesar de não viver um bom momento na temporada, o Grêmio ainda conta com o jogador. A proposta de empréstimo até o final do ano não agradou, entretanto, a venda já é considerada.

Essa não é a primeira proposta que o Grêmio recebe pelo jogador. Ainda nesta janela, um clube da Arábia Saudita tentou abrir negociações, com uma oferta de U$ 6 milhões, negada pelo Tricolor.

➡️Atacante do Grêmio confirma saída para o futebol europeu

Franco Cristaldo tem contrato com o Grêmio até o final de 2026. Em 2022, o Grêmio comprou Franco Cristaldo, justamente do Huracán. Para contar com o jogador, o Tricolor pagou U$ 4,5 milhões (cerca de R$ 24 milhões na época). Agora, o clube espera vendê-lo por, ao menos, U$ 8 milhões.

Cristaldo é o principal jogador do Grêmio na temporada de 2024 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)