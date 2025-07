Em reunião extraordinária na noite de quinta-feira (24), no auditório da Arena do Grêmio, o Conselho Deliberativo do Grêmio referendou três novos nomes para a Calçada da Fama do clube. São eles Marianita Nascimento, Arce e Carlos Miguel.

Marianita é a primeira mulher a integrar a Calçada da Fama de um clube brasileiro

Marianita, de 64 anos, será a primeira mulher da história do futebol feminino a integrar a Calçada da Fama de um clube. Nomes como Marta, Formiga e Pretinha já foram homenageadas, mas em estádios — Maracanã e Mineirão.

Marianita Nascimento, diretora do departamento de futebol feminino do Grêmio. (Foto: Jéssica Maldonado/Grêmio FBPA)

Marianita foi jogadora do Grêmio na década de 1980 e lutou intensamente pela regularização do futebol feminino no Brasil, em 1983. No mesmo ano, ela fundou o primeiro departamento de futebol feminino do Tricolor Gaúcho, do qual é diretora atualmente.

Arce e Carlos Miguel fizeram parte do lendário time dos anos 1990

Ex-lateral direito, Arce jogou no Grêmio entre 1995 e 1997, período no qual conquistou oito títulos, entre eles Libertadores, Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ao todo, foram 145 jogos pelo Tricolor Gaúcho, e 13 gols marcados.

Arce, ex-lateral direito do Grêmio. (Foto: Reprodução/Grêmio FBPA)

Por sua vez, Carlos Miguel iniciou nas categorias de base do Grêmio em 1988. O ex-atacante conquistou 13 títulos pelo Tricolor Gaúcho, e ficou marcado pelo gol que garantiu o tricampeonato da Copa do Brasil, em 1997, sobre o Flamengo, no Maracanã. Ao todo, foram 328 pelo time profissional, com 51 gols.

Carlos Miguel, ex-atacante do Grêmio. (Foto: Reprodução/Grêmio FBPA)

Cerimônia de inclusão na Calçada da Fama acontecerá em setembro

A cerimônia de inclusão de Marianita, Arce e Carlos Miguel na Calçada da Fama do Grêmio acontecerá durante a semana de celebração do aniversário de 122 anos do clube, em setembro.