Em meio à crise técnica de jogadores com Villasanti e Cristaldo, e à sequência negativa do Grêmio, que chegou ao quarto jogo sem vitória e foi eliminado da Copa Sul-Americana com o empate em 1 a 1 com o Alianza Lima-PER, na última quarta-feira (23), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, três atletas parece terem ganhado pontos com o técnico Mano Menezes. São eles o meia Riquelme, o ponta Pavón e o centroavante André Henrique.

Mano cita Pavón como exemplo daqueles que 'se dedicam para melhorar'

Pavón foi citado por Mano, em sua entrevista coletiva após a eliminação para o Alianza Lima, para justificar uma ideia que o treinador enfatiza nesse momento: valorizar quem mais demonstra estar 'a fim'. O ponta argentino deu assistência para o gol de Gustavo Martins no empate em 1 a 1 com o Vasco da Gama, no último sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro.

— Eu valorizo muito aqueles que querem e se dedicam para melhorar. Vamos dar um exemplo de um jogador que vinha sendo bastante criticado e que nos últimos jogos entrou e entregou bem pelo seu esforço, pela sua dedicação: Pavón. Não é verdade? — questionou Mano, retoricamente.

Pavón com a bola no empate do Grêmio com o Alianza Lima. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

— Nós temos é que valorizar esses, e eles podem mostrar para o torcedor, embora a gente não tenha preferência por esse ou aquele, [que] são esses que vão ajudar. Aqueles que entenderem que o caminho é esse, juntamente com a gente, vão ser priorizados para fazer parte da recuperação da equipe, estar junto com os jovens, e fazerem todos crescer — projetou.

'Riquelme foi desassombrado', elogia Mano

Entre esses jovens, está Riquelme. Com as lesões de Cristaldo e Monsalve, o meia de 18 anos teve oportunidade de iniciar o confronto com o Alianza Lima entre os titulares. Ele permaneceu em campo os 90 minutos, e teve atuação elogiada por Mano.

continua após a publicidade

— Riquelme, na minha avaliação, foi muito bem, foi desassombrado, não rifou a bola, até quando o torcedor tentou, às vezes, apressar, ele teve personalidade para segurar e limpar o lance. E me parece que ficou claro que ele entregou aquilo que a função precisa, e que eu comento com vocês abertamente há bastante tempo. Precisa mais gente para ajudar ele, claro. Mas já temos um — afirmou o treinador.

Riquelme com a bola no empate do Grêmio com o Alianza Lima. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na opinião de Mano, André Henrique 'entrou bem' nos dois últimos jogos do Grêmio

Mano ainda destacou André Henrique. Após quase marcar um golaço, por cobertura, contra o Vasco, o centroavante entrou no intervalo diante do Alianza Lima e formou dupla de ataque com Braithwaite.

— Achei que André entrou bem no jogo no Rio de Janeiro, entrou bem hoje no jogo, com dois atacantes mais centrais. Braith saiu um pouco mais para tentar armar um pouco. Já tínhamos feito essa formação em outro momento. Ela tem algumas coisas boas. Mas temos que ter volume para jogar assim. E tivemos volume no segundo tempo. A equipe não sofreu no meio-campo como poderia sofrer quando você coloca dois atacantes mais centrais — analisou.

André Henrique com a bola no empate do Grêmio com o Alianza Lima. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Trio será titular nos próximos jogos?

Após os elogios, a tendência é que Riquelme receba sequência como titular. Pavón e André Henrique, que têm concorrência de Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite no ataque, ao menos devem ser as primeiras opções no banco de reservas.