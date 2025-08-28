O cenário político do Grêmio foi abalado, no início da tarde de quarta-feira (27), após Marcelo Marques anunciar, no programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, que desistiu da candidatura à presidência do Tricolor Gaúcho. Na manhã desta quinta-feira (28), Paulo Caleffi se manifestou sobre a decisão do empresário, que recentemente comprou a gestão da Arena do Grêmio e a doou ao clube.

— Não poderia deixar de me manifestar acerca da decisão do Marcelo Marques, externada no dia de ontem. Não tenho condições de fazer qualquer juízo de valor, mas quero registrar a minha solidariedade a quem realizou um gesto grandioso para com o Grêmio. Sendo candidato ou não, sempre terá o reconhecimento e o respeito de todos os gremistas — escreveu Caleffi em postagem no Instagram.

Caleffi desistiu da candidatura no dia seguinte à compra da gestão da Arena do Grêmio

Vice-presidente de futebol do Grêmio no primeiro semestre de 2023, Caleffi era pré-candidato à presidência do Tricolor Gaúcho. Entretanto, retirou a candidatura um dia após Marcelo Marques anunciar a compra da gestão da Arena do Grêmio.

Agora, resta saber se, com a desistência de Marques, Caleffi retomará a candidatura. Dois dos cabos eleitorais do ex-vice de futebol gremista eram os ídolos e ex-jogadores Danrlei e Maicon, que estariam em seu departamento de futebol, caso eleito.

Confira o calendário eleitoral do Grêmio

Os grupos e movimentos políticos do Grêmio tem até esta sexta-feira (29) para inscreverem as chapas para a eleição do Conselho Deliberativo, que acontece em setembro. A escolha do novo Conselho de Administração e, por consequência, do presidente do clube, está marcada para os meses de novembro e dezembro.