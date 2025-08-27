Como fica a corrida eleitoral do Grêmio após Marcelo Marques desistir da candidatura?
Empresário que comprou a Arena do Grêmio não indicará alguém em seu lugar
De forma surpreendente, Marcelo Marques anunciou, nesta quarta-feira (27), que desistiu da candidatura à presidência do Grêmio. A decisão deixa o cenário eleitoral gremista aberto, já que o empresário do ramo alimentício — que, recentemente, comprou a gestão da Arena do Grêmio e a doou ao clube — era o grande favorito ao pleito.
Marcelo Marques não indicará alguém para seu lugar
Em entrevista ao programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, onde anunciou a desistência, Marcelo Marques disse que não indicará ninguém para se candidatar em seu lugar. Ainda assim, afirmou que seu voto seria em Antônio Dutra Jr., que o 'apadrinhou' no cenário político do Grêmio, e estaria em sua chapa.
— Agradecimento ao Dutra Jr., que acreditou em mim. [...] Quero agradecer ao seu Celso Rigo, a todos do mundo político do Grêmio, dos grupos políticos, mas eu quero ficar de fora da política, 100%. Não posso indicar ninguém. Eu indicaria o Celso Rigo, mas eu sei que ele não quer ser presidente — comentou.
— Hoje meu voto seria dele [Dutra Jr.], mas é um voto, não é uma indicação [do tipo], 'olha, esse é o Marcelo lá'. Gosto dele, mas não posso, porque, se não, tudo que acontecer lá é o Marcelo que indiciou. Gosto dele, quero o bem dele — justificou.
Paulo Caleffi voltará à disputa?
Além de Marques, outras quatro figuras se colocaram como pré-candidatos à presidência do Grêmio: Paulo Caleffi, Denis Abrahão, Gladimir Chiele e Sergio Cannozi. Caleffi desistiu da candidatura um dia após Marcelo Marques anunciar a compra da Arena do Grêmio.
Resta saber se, com a desistência de Marques, Caleffi voltará para disputa. O movimento de Dutra Jr. e seu grupo político também será decisivo. A eleição para o Conselho Deliberativo do Grêmio será em setembro, e para a presidência em novembro e dezembro.
