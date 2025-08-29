Marcelo Marques está de volta ao processo eleitoral do Grêmio. O anúncio do empresário ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (29), apenas 48 horas após ele desistir, de forma "irreversível", conforme palavras do próprio, da candidatura à presidência do Tricolor Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Desculpem pelo susto. A responsabilidade é muito grande e eu precisava desabafar. Mas eu VOLTEI! Voltei para que, juntos, façamos uma linda história no Grêmio. Serei presidente, conselheiro, apoiador? Quem manda é você, torcedor — escreveu, em seu Instagram, Marques, que ainda deixou um aviso:

— Deveremos ser muito responsáveis. Arena sempre lotada, quadro de sócios gigante, elenco com raça, com a cara do Grêmio, e, principalmente, gestão para quitar as dívidas e estruturar o Grêmio dos próximos 100 anos. A responsabilidade de fazer um clube melhor é NOSSA, ou seja, de cada torcedor, pois o Grêmio é NOSSO! — completou.

continua após a publicidade

Postagem de Marcelo Marques no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram)

Marcelo Marques deve ser inscrito em uma das chapas para eleição do Conselho Deliberativo do Grêmio

Marques também publicou um vídeo, de mesmo teor, no Instagram. Nele, o empresário se diz comovido com o carinho recebido da torcida gremista após anunciar a desistência da candidatura à presidência do clube.

Embora Marques não tenha deixado claro qual será seu papel no processo eleitoral do Grêmio, ele deve figurar em uma das chapas para a renovação do Conselho Deliberativo, que precisam ser inscritas até as 18h desta sexta-feira (29). A partir disso, a tendência é que o empresário, que comprou a gestão da Arena do Grêmio e doou ao clube, seja lançado como candidato à presidência em movimento político liderado por Antônio Dutra Jr.