Vegetti se sente feliz no Vasco, mas quer uma valorização salarial por ser uma das referências do elenco. O vencimento atual do atacante seria inferior ao de muitos jogadores que são reservas e isso tem causado incômodo no jogador, por se sentir desprestigiado perante a diretoria. Os dirigentes avaliam a situação e sabem do interesse de clubes em seu centroavante.