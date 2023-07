>Já atualizou sua camisa de 2023? Confira os novos uniformes do Imortal!



Para viabilizar o acordo, além da disposição do Corinthians em liberá-lo e o desejo do jogador em retornar ao local onde 'explodiu' para o futebol, o aspecto salarial foi determinante. No Grêmio, ele receberá vencimentos da ordem de R$ 50 mil, realidade frontalmente distinta dos R$ 800 mil mensais nos tempos em que defendeu o clube paulista.



Na última semana, mais precisamente na tarde da última quinta-feira (27), Luan desembarcou na cidade de Porto Alegre com uma grande festa onde cerca de 200 torcedores gremistas que o recepcionaram no Aeroporto Salgado Filho.



Desta forma, resta a regularização do atacante de xx anos de idade no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para que ele tenha condições de fazer sua reestreia pelo clube de Porto Alegre.