Goiás e Grêmio medem forças neste domingo, às 18h30, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). O time da casa é apenas o 16º colocado e tenta se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Já o Imortal faz ótima campanha, na vice-liderança, e quer encurtar a distância para o líder Botafogo.