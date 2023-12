Com dois representantes em 2023, Luís Suárez e Felipe Carballo, o Uruguai conta com 16 atletas na história gremista. Sendo um deles o capitão na conquista do mundial de 1983, Hugo de León. Além destes, outros desfilaram com a camisa do Tricolor, como Ancheta, Sebastián “Loco” Abreu e Milar.