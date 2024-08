Braithwaite, atacante do Grêmio, fala sobre expectativa pelo primeiro Gre-Nal

(Foto: Cristiano Oliveski/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 04:00 • Porto Alegre (RS)

Martin Braithwaite ainda não fez a sua estreia com a camisa do Grêmio, mas já deu o que falar. Primeiro dinamarquês da história do Tricolor, o atacante revelou ser apaixonado pelo futebol brasileiro.

Mas teve um jogo em especial que foi comentado pelo jogador: o clássico Gre-Nal. Ao ser perguntado, Braithwaite disse já conhecer o jogo e que disseram para ele que era o mais importante do país.

- Sim eu conheço o clássico porque sempre perguntei como era a competição no Brasil, os clássicos e todos os brasileiros disseram que era o mais importante então eu tenho vontade de jogar e, claro, ganhar. - disse.

Com a carreira consolidada na Europa, o dinamarquês já jogou no Barcelona e conhece muito bem a rivalidade contra o Real Madrid, uma das maiores do mundo. Já no Espanyol, seu maior rival era justamente o ex-clube.

Nesta temporada, Braithwaite pode fazer a sua estreia no clássico Gre-Nal no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam apenas mais uma vez neste ano. A partida deve acontecer em outubro.