Grêmio conseguiu três pontos muito valiosos para se distanciar de vez da zona do rebaixamento (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 17:56 • Curitiba (PR)

O Grêmio venceu o Athletico, por 2 a 0, na tarde deste domingo (4), em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão. Os gols da partida, na Ligga Arena, foram marcados por Gustavo Martins e Miguel Monsalve.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o resultado, o Grêmio decolou para a 14ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos. Já o Athletico estacionou na 8ª posição, com 28 pontos.

O Grêmio volta a entrar em campo na quarta-feira (7), quando vai enfrentar o Corinthians pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30, no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O Athletico, por sua vez, encara o Bragantino às 19h, também na quarta-feira (7), no Nabizão, em Bragança Paulista (SP).

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 0 X 2 GRÊMIO

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 4 de agosto de 2024, às 16h (hora de Brasília);

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR);

🟨 Árbitro: Matheus Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Marques (SP) e Schumacher Gomes (PB);

🖥️ VAR: Rodrigo Dalonso (SC).

⚽ Gols: 18' Gustavo Martins e 21' Miguel Monsalve

🟨 Cartões Amarelos: Mateo Gamarra e Cuello (CAP);

🟥 Cartões Vermelhos: -

Gustavo Martins abriu o placar na Ligga Arena (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

⚽ ESCALAÇÕES:

ATHLETICO-PR (Técnico: Martín Varini)

Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Gabriel, Christian; Zapelli, Nikão, Julimar e Di Yorio.

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Rafael Cabral; Fabio, G. Martins, Natã e Mayk; Dodi, Pepê e Edenílson; Gustavo Nunes, Nathan e Monsalve.