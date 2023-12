Neste domingo (3), às 18h30, o astro Luis Suárez fará sua última partida diante da torcida do Grêmio na Arena, contra o Vasco. O jogador, que chegou abalando as estruturas do Imortal, lotando o estádio e marcando hat-trick na estreia, sairá do clube após o fim do ano. O uruguaio deixou sua marca no futebol brasileiro e está praticamente acertado com o Inter Miami, clube do ex-companheiro de Barcelona Lionel Messi.