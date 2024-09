Grêmio retorna para Arena com homenagens, ingressos esgotados e operação limitada

Torcedores voltaram à Arena para apoiar o Grêmio depois de quatro meses (Foto: Júlia Brasil / Lance!)







Publicada em 01/09/2024

Os pouco mais de 12 mil torcedores que acompanharam o retorno do Grêmio para a Arena no domingo (1º) encontraram um cenário diferente do que estavam acostumados. Apesar do resultado, não faltou festa por parte dos gremistas.

Foram mais de 130 dias e cinco estádios diferentes até voltar de fato para a Arena - mesmo que ainda não esteja 100% recuperada. Foram mais de 20 dias embaixo d‘água e incontáveis danos. Mas o fato de apenas dois setores estarem abertos para a volta, não desanimou os torcedores presentes.

Antes da bola rolar, o Grêmio promoveu diversas ações, desde o encontro entre os mascotes dos times que, apesar de rivais nesta partida, são ‘aliados´, até um minuto de aplausos para o ex-dirigente, Cacalo. Juan Izquierdo também foi lembrado pelos times, com uma faixa alusiva ao jogador.

Com a bola rolando, a festa continuou. Foram 90 minutos de cânticos e apoio da torcida Tricolor. O resultado, todavia, não favoreceu. Apesar de sair na frente, o Grêmio viu o Galo botar água no chopp ao virar o placar já nos acréscimos da partida.

A Arena instantes antes da partida entre Grêmio e Atlético-MG (Foto: Júlia Brasil / Lance!)

Operação limitada não impediu que jogo fosse realizado

O horário do jogo foi alterado devido a um problema que ainda não foi resolvido: a energia elétrica. A Arena, ainda, não pode ligar os refletores, o que faz com que a partida ocorra às 11h, já que utliza totalmente a luz solar.

A mínima energia que é necessária para fazer o jogo acontecer é abastecida com geradores. As catracas ainda não estão sendo utilizadas e a venda de bebidas e alimentos é feita, nesse primeiro momento, apenas com dinheiro físico. Com isso, os torcedores foram liberados de trazer de casa, contanto que fossem em recipientes transparentes.

Sem esses funcionamentos, a venda de ingressos também foi afetada e apenas os setores da Arquibancada Norte e Gramado Leste foram liberados. Sem elevadores, a imprensa e a diretoria dos times foi realocada para o setor do Gramado Oeste. Poucos convidados tiveram acesso à cadeira Gold. O restante do estádio, que não pode ser utilizado, foi decorado com faixas.

Torcedores se concentram na entrada do estádio antes da partida (Foto: Júlia Brasil / Lance!)

Humaitá voltou a ‘respirar‘ Grêmio

Com apenas 12 mil ingressos à venda, os torcedores esgotaram as entradas e fizeram festa não somente nas arquibancadas. No entorno da Arena, a torcida voltou a movimentar o bairro - um dos mais atingidos pelas enchentes.

Antes da bola rolar, o que não faltou foram torcedores empolgados com o retorno. O churrasco de domingo, tradicional da cultura gaúcha, não poderia faltar. Nem a cerveja, mesmo antes das 11h.

O bairro que abriga a casa gremista é lotado de bares, lojas e estacionamentos. São em dias de jogos que os comerciantes mais faturam e, agora, com o retorno, a economia volta a girar.

Não podia faltar o tradicional churrasco pré-jogo na porta da Arena antes do jogo entre Grêmio x Atlético-MG (Foto: Júlia Brasil / Lance!)

Próximos passos

Agora, a Arena terá mais alguns dias para normalizar a operação. A parte de TI e elétrica foi a mais afetada pelas enchentes. Com a parada da Data Fifa, essa será a prioridade da administradora. Com o retorno da energia elétrica, a funcionalidade do estádio aumenta.